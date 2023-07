Bosnia: Dodik firma decreto contro leggi dell’Alto rappresentante, Procura apre un fascicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante, Christian Schmidt, con la sua decisione del primo luglio ha sospeso l’iter legislativo avviato in Repubblica Srpska per annullare le sentenze della Corte costituzionale. La decisione della Repubblica Srpska segue a quella della stessa Corte, che ha modificato il proprio ordinamento sopprimendo il requisito della presenza obbligatoria di almeno un giudice su due della Repubblica Srpska e di tre su quattro della Federazione (entità croata e musulmana) per poter convalidare i giudizi di costituzionalità delle leggi. La sentenza della Corte costituzionale mira ad evitare in questo modo i continui rinvii delle sue sedute a causa delle assenze dei giudici e in ultima analisi ad impedire il boicottaggio dei lavori. (Seb)