Italia-Lettonia: Meloni domani a Riga, in agenda incontro con omologo Karins e visita al contingente italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Tra le esercitazioni più importanti, la Spring Storm 2023 svoltasi fra il 15 e il 26 maggio scorsi, che ha visto i militari italiani operare con le altre unità alleate - circa 14 mila fra uomini e donne - in terreni boschivi e urbani, in condizioni meteorologiche molto rigide. Un chiaro segnale, la partecipazione italiana alla missione della Nato in Lettonia, dell'interesse per il Baltico, un quadrante da anni centrale nell'architettura di sicurezza europea, la cui importanza è notevolmente aumentata in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. E proprio in quest'ottica Meloni intende ringraziare i militari, come già avvenuto lo scorso Natale quando si recò in Iraq, per il loro contributo atto al mantenimento della stabilità del fianco nord orientale dell'Alleanza. Di questi temi – sicurezza e Ucraina – Meloni, peraltro, discuterà il giorno dopo a Vilnius con gli altri leader della Nato e per questo motivo si può definire la tappa di domani a Riga come “preparatoria” della due giorni di lavori che si terrà in Lituania. (Res)