Roma: assessora sicurezza, bene lavoro questura contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il lavoro della Questura di Roma. Contro la violenza di genere "non possiamo mollare di un centimetro". Così in una nota Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e alle Pari opportunità di Roma Capitale sui numeri delle misure cautelari della Divisione anticrimine della Questura di Roma poste nei confronti di molestatori e stalker. "I 99 ammonimenti emessi da inizio gennaio a oggi da una parte testimoniano l'ottimo lavoro svolto dalla Questura a difesa delle donne, dall'altra fotografano una situazione che non può essere più sottovalutata. Lo dicono i numeri, lo dicono i contatti ai contact center. La crisi post pandemica ha aumentato l'acredine di genere fungendo da miccia e esasperando i rapporti"- continua la Lucarelli". (segue) (Com)