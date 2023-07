Giustizia: Cicchitto (Rel), sostenere Meloni per nuovo Stato diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come dimostrano le ripetute deliberazioni della Cassazione, l'arroganza del potere della magistratura ha raggiunto livelli insostenibili". Lo afferma in una nota Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e libertà, che aggiunge: "Non c'è dubbio che alcuni di Fratelli d'italia abbiano commesso errori ma il tema della riforma della Giustizia e' troppo importante per perdersi dietro a episodi di carattere individuale. E' necessario sostenere la Meloni per un nuovo Stato di diritto".(Com)