Imprese: Assonidi, preoccupa la mancanza di personale, a settembre ripresa a rischio

- Il problema del personale alla riapertura a settembre preoccupa Assonidi, l'Associazione Asili Nido e Scuole dell'Infanzia privati. "I servizi sono a capienza e le liste di attesa sono lunghe. Una situazione che non si verificava da anni", si legge in una nota. "L'anno educativo sta per finire e su tutti i gestori incombe il problema del personale alla riapertura a settembre quando si rischia di dover rinunciare ad accogliere decine di bambini e bambine a causa della mancanza di personale provvisto di titoli abilitanti" continua la comunicazione. "È una situazione paradossale", afferma Paolo Uniti direttore di Assonidi, "da un lato registriamo con soddisfazione un pieno ritorno delle famiglie nei nostri servizi mentre, dall'altro, molti gestori sono impossibilitati a lavorare a pieno regime a causa delle difficoltà nell'individuare personale da inserire in organico o per le sostituzioni in caso di malattia o maternità". "Ricordiamo che i nostri servizi sono tenuti al rispetto di un preciso rapporto numerico operatore/bambini e passibili di sanzione qualora tale rapporto non dovesse essere rispettato", conclude Paolo Uniti. "In attesa di una deroga a livello nazionale, che tuttavia al momento non sembra essere contemplata, Regione Lombardia", rileva Assonidi "potrebbe intervenire nell'immediato sul rapporto numerico educatore/bambini previsto per i servizi accreditati pari a 1:7, allineandolo a quello dei gestori autorizzati pari a 1:8". (Com)