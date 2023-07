Spagna: ministra Montero si appella ad elettori "moderati" dei popolari contrari a patti con Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, si è appellata agli elettori "moderati" del Partito popolare (Pp) che rifiutano patti con la formazione sovranista Vox di sostenere il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni generali del 23 luglio prossimo per evitare "passi indietro" sui diritti delle donne e della comunità Lgbti. Montero si è detta "convinta" che ci siano elettori del Pp che non sono d'accordo con il fatto che il loro partito abbia raggiunto accordi in diverse istituzioni locali con "l'estrema destra" che mette in discussione il sistema e tutte le conquiste sociali e i diritti che sono stati raggiunti. A questo proposito la vice segretaria generale del Psoe ha avvertito che il patto tra Pp e Vox significa andare verso una "Spagna oscura, che porta solo disuguaglianza e paralisi". "Il Pp e Vox hanno un'idea molto piccola della Spagna, dove c'è posto solo per chi la pensa come loro", ha attaccato l'esponente socialista. Per Montero, al contrario il presidente del governo e candidato alla rielezione, Pedro Sanchez, e il Psoe, mirano a "proteggere la maggioranza sociale del Paese e a garantire che non ci siano passi indietro in termini di diritti delle donne o della comunità Lgbti". (Spm)