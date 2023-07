Grecia: Parlamento vota la fiducia al nuovo governo Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Grecia ha concesso la fiducia al nuovo governo presentato da Kyriakos Mitsotakis dopo le ultime elezioni tenute nel Paese. La fiducia è passata ieri sera con 158 voti a favore a fronte di 142 contrari, al termine di tre giorni di dibattito parlamentare. Come previsto, solo Nuova Democrazia, il partito al potere, ha votato per il governo, mentre i deputati degli altri sette partiti hanno votato contro. Mitsotakis, in un discorso pronunciato a conclusione del dibattito, ha accusato l'opposizione “di non presentare proposte alternative” alle politiche del suo esecutivo. Mitsotakis ha poi assicurato che le riforme annunciate dai vari ministri durante il dibattito verranno realizzate. “Le elezioni hanno dimostrato che la Grecia è entrata nell'era dei grandi cambiamenti”, ha concluso Mitsotakis.(Gra)