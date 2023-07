Usa: Florida, agente strattona e getta a terra donna afroamericana incinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia della Florida chiamato a sedare una lite familiare tira fuori dall'auto una donna afroamericana e la sbatte per terra nonostante sia al sesto mese di gravidanza. È il contenuto di un video che da diverse ore sta alimentando una nuova polemica sul presunto comportamento razzista delle forze di sicurezza. Le immagini, oltre tre minuti, sono quelle riprese dalla telecamera corporale in dotazione alla polizia: l'agente Matthew McNichol, assieme al suo compagno di pattuglia, ha abbordato Nerillia Laurent e il compagno, Harry Hardy, impegnati in una animata discussione a bordo del suv parcheggiato a bordo strada, con a bordo anche un bambino. Interrogato sul perché delle numerose chiamate di segnalazione ricevute, Harry ha spiegato all'agente che stavano litigando. "State litigando in pubblico nella mia città, la città di Boca Raton", ha insistito McNichol passando poi, in un clima sempre più acceso, a chiedere i documenti della coppia. La donna, segnalando di essere parcheggiata e avvertendo di essere incinta, ha intimato l'ufficiale di non toccarla. Dopo diversi secondi di un'accesa lite verbale, l'agente prende per un braccio la donna e, con le urla del minore sullo sfondo, viene gettata per terra, ammanettata braccia dietro la schiena e arrestata. L'episodio risale al 22 maggio, ma è finito in rete solo ora. McNichol si è dimesso poco dopo i fatti, senza perciò dover subire un procedimento disciplinare. (Was)