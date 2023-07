Ambiente: Lombardia Migliore, bene approvazione politiche di prevenzione dell'esposizione al Radon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare Lombardia Migliore "valuta positivamente l’approvazione della delibera di Giunta per la prima individuazione delle Aree prioritarie a rischio radon, che identifica 90 comuni nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Sondrio e Varese, per complessivi 193 mila cittadini interessati". L’Istituto Superiore di Sanità, spiega la nota diffusa dal geuppo, ha stimato che in Italia, su un totale di 30 mila casi di tumore polmonare ogni anno, circa 3.300 sono attribuibili al radon. Per la Lombardia, si calcola che 700 decessi ogni anno sono correlati all’esposizione al Radon. "Purtroppo il Progetto di Legge preparato dal dott. Cenci, in stretta collaborazione con il consigliere Marco Mariani e sottoscritto da tutti i capigruppo del Consiglio regionale, non è stato calendarizzato per la discussione in aula prima della fine della scorsa legislatura", prosegue la nota, "ci auguriamo che quel lavoro non vada perso, che la Giunta prosegua nella direzione indicata e si possa trovare, fra tutte le forze politiche, quella convergenza necessaria per dare alla Lombardia una legge di prevenzione sull'esposizione delle persone alla radioattività naturale". (Com)