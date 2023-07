Governo: Paglia (Avs), Istat conferma che ascensore sociale funziona al contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat in questi giorni "conferma che in Italia l'ascensore sociale funziona solo al contrario: il 30% degli adulti poveri lo erano già da bambini. È normale che sia così, se chi eredità 5 miliardi paga uno sputo di tasse, mentre 10 milioni di persone non hanno nulla nè da vivi, nè da morti". Lo scrive su Facebook il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia. "Mi raccomando con il governo della destra: andate pure avanti a parlare di merito - conclude l'esponente dell'Alleanza verdi sinistra - quando il tema è la giustizia sociale". (Rin)