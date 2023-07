© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, torna sui recenti fatti avvenuti in terra Santa. "Con dolore ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in terra Santa – ha detto il Pontefice – auspico che le autorità israeliane e palestinesi riprendano il dialogo diretto per porre termine a questa spirale di violenza e aprire strade di riconciliazione e di pace". (Civ)