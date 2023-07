Spagna: leader popolari promette eliminazione spese "inutili" e riduzione Irpef sotto 40 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sacche di inefficienza del bilancio statale devono essere individuate ed eliminate. Non possiamo comprare o cercare di comprare la volontà dei giovani che stanno per compiere 18 anni, indipendentemente dal reddito dei loro genitori, con assegni da 400 euro. Non possiamo finanziare treni gratuiti per chi guadagna un milione di euro all'anno", ha evidenziato il capo dell'opposizione, aggiungendo che "questo tipo di frivolezza con i soldi degli altri non è legittima". "Se gli spagnoli mi daranno un mandato chiaro per governare, non li deluderò. Naturalmente accetterò qualsiasi risultato con sportività, ma ciò che mi tiene sveglio la notte è raggiungere la maggioranza necessaria per aprire un nuovo capitolo nella storia della Spagna basato su coerenza, stabilità e onestà", ha spiegato Feijoo. (Spm)