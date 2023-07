Roma: scritta con vernice spray, vandalizzate Mura Aureliane in via Castrese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una grossa ascritta fatta con vernice spray nera, sono state vandalizzate le Mura Aureliane di viale Castrense a Roma. Una nuova ferita ad uno dei monumenti della capitale. A segnalarlo su Facebook è stato “Luciano” un residente che ha pubblicato la foto della scritta apparsa in prossimità del civico 50. Nel post il residente spera in un rapido intervento del Campidoglio per mettere in sicurezza il tratto di muro millenario. Nei commenti, chiamato in causa, ha risposto direttamente l’assessore al Turismo Alessandro Onorato scrivendo “Una vergogna. Grazie della segnalazione”. (Rer)