Corea del Nord: Fukushima, da decisione Aiea su scarico acque decontaminate effetti fatali

- La Corea del Nord ha criticato il via libera dato dall'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) allo sversamento in mare delle acque di raffreddamento della centrale nucleare di Fukushima, in Giappone. Una decisione che avrà "un impatto negativo fatale sulle vite umane, sulla sicurezza e sull'ambiente", si legge in una nota del ministero dell'Ambiente citato dalla agenzia "Kcna". Pyongyang censura il "comportamento irragionevole dell'Aiea che promuove e rende possibile di acqua inquinata deciso dal Giappone", cosa "inimmaginabile". L'Aiea ha dato un giudizio positivo sulla sicurezza del piano elaborato da Tokyo per lo scarico in Oceano delle acque decontaminate e stoccate a Fukushima nell’arco degli ultimi 12 anni, dopo il disastro nucleare del 2011. Il parere dell’Aiea, contenuto in un rapporto che il direttore dell’agenzia, Rafael Grossi, ha personalmente presentato al primo ministro giapponese Kishida, è che il piano del Giappone sia “coerente” con gli standard di sicurezza internazionale, e avrà “un impatto radiologico trascurabile sulle persone e l’ambiente”. (Res)