Roma: sequestrato dalla trans, cliente si lancia dal balcone e si frattura i calcagni

- Ha concordato un rapporto sessuale con una trans che si prostituisce in via Baudelaire in zona Fonte Ostiense a Roma, ma sarebbe stato sequestrato e minacciato. Per fuggire al suo presunto sequestratore, un 33enne di Roma si è lanciato dal balcone riportando ferite ai piedi. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio quando i residenti hanno assistito al lancio nel vuoto dell’uomo ipotizzando un tentativo di suicidio ma, si scoprirà dopo che in realtà, con quel gesto, il 34enne aveva cercato la salvezza. L’arrivo dei carabinieri ha permesso prima di soccorrere il ferito che, con i calcagni fratturati, è stato trasportato al Sant’Eugenio con una prognosi di 30 giorni, poi di avviare le indagini. (segue) (Rer)