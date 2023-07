Giustizia: Ricciardi (Pd), destra vuole assoggettare potere giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attacco a un altro potere dello Stato è un vecchio cliché tutto italiano degli ultimi trent’anni". Lo ha affermato Toni Ricciardi, vice presidente del Partito democratico alla Camera, intervenendo a "Sky Agenda". Per il parlamentare "se il popolo ti dà fiducia alle elezioni, ti conferisce l’onere di governare e non di comandare. Il governo deve stare dentro l’equilibrio tra poteri dello Stato e accettare di essere giudicato e non alimentare uno scontro pericoloso tra questi poteri. Questo esecutivo vuole assoggettare il potere giudiziario a quello che esecutivo". "Qui - aggiunge - non ci sono complotti. Fanno da soli ed è una questione di etica pubblica. Nei primi otto mesi di questo esecutivo l’opposizione più dura la stanno facendo gli uomini della presidente del consiglio. Il governo si fa opposizione da solo. Va fatta una riflessione su come i termini onore e disciplina, con cui si dovrebbero riversare le cariche pubbliche, vengono interpretati da questo governo”, conclude. (Rin)