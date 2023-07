Ucraina: fonti stampa, Germania pronta a “ritardare” l’ingresso di Kiev nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende “insistere” al prossimo vertice Nato di Vilnius per ritardare l’adesione nell’Alleanza dell’Ucraina. Lo riferisce il quotidiano britannico “The Telegraph” citando fonti riservate all’interno dell’Alleanza. Il motivo sarebbe dato dalla “paura” di una potenziale guerra con la Russia poiché la Nato, in base all’articolo 5, prevede che un suo membro possa richiedere l’intervento militare degli altri se attaccato. Secondo le fonti del quotidiano britannico, Berlino sarebbe pronta a sostenere la propria posizione a Vilnius, in occasione del vertice Nato dell’11 e 12 luglio. Nel frattempo il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha dichiarato che l'Ucraina “è un Paese Nato de facto e diventerà un Paese Nato de iure”. (segue) (Rel)