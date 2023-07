Ucraina: fonti stampa, Germania pronta a “ritardare” l’ingresso di Kiev nella Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, l’Ucraina è l’unico Paese al mondo “con un'esperienza moderna e di successo” contro l’esercito russo. “Di cos’altro avete bisogno per invitare l'Ucraina nella Nato?”, ha chiesto Reznikov rivolgendosi agli omologhi degli Stati membri dell’Alleanza in un intervento per la televisione ucraina. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha dichiarato che l’Ucraina “non cerca un’adesione immediata alla Nato, per non trascinare l’Alleanza in una guerra in corso”, ma un invito chiaro per l’adesione a fine conflitto. “Abbiamo capito che solo l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea e nella Nato può garantire la pace e l’ordine nel continente”, ha detto Kuleba in un videomessaggio trasmesso a inizio lavori del Dubrovnik Forum 2023 che si è tenuto ieri in Croazia. (Rel)