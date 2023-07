Siria-Turchia: inviato speciale russo, a breve la data dell'incontro Erdogan-Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso un intenso lavoro per normalizzare le relazioni tra Siria e Turchia, e al termine saranno specificati i dettagli e la data dell'incontro tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e l'omologo siriano, Bashar al Assad. Lo ha dichiarato in un'intervista all'emittente panaraba "Al Arabiya" Alexander Lavrentiev, inviato speciale del presidente russo in Siria, secondo cui ci sono difficoltà relative alla normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco, compresa la presenza militare turca nei territori siriani. Per quanto riguarda la riapertura delle strade internazionali, l'inviato speciale di Putin ha affermato che i lavori proseguono, e che gli impegni che la Turchia si è assunta, ovvero di allontanare le fazioni armate a una distanza di 6 chilometri dall'autostrada M4, stanno continuando, e questo lavoro ha difficoltà specifiche. Lavrentiev ha poi sottolineato che alcune difficoltà sono legate al rapporto tra la Turchia e i gruppi che controllano quelle aree, e questo lavoro è abbastanza difficile. (Res)