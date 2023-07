Roma: 11 persone sorprese a spacciare droga arrestate in 48 ore dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11 le persone arrestate nelle ultime 48 ore dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, per reati inerenti agli stupefacenti. In viale Agosta, i militari della stazione Roma La Storta hanno arrestato una coppia di romani, lui di 50 e lei di 51; notati in atteggiamento sospetto sono stati sottoposti ad un controllo e alla perquisizione personale che ha consentito di rinvenire una busta contenente 16,5 grammi di cocaina. I militari hanno poi allargato la perquisizione all’abitazione della coppia dove hanno rinvenuto ulteriori 57 grammi della stessa droga e la somma contante di 1500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. (segue) (Rer)