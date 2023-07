Roma: 11 persone sorprese a spacciare droga arrestate in 48 ore dai carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Albertini, i Ccarabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato una romana di 22 anni e un cittadino Ucraino di 24, bloccati subito dopo essere stati notati cedere 2,3 grammi di cocaina in cambio di 100 euro, ad un acquirente che è stato a sua volta identificato e segnalato quale assuntore. L’esito della successiva perquisizione personale e domiciliare, ha permesso di rinvenire 43 dosi per un peso di circa 51 grammi di cocaina. Rinvenuta anche la somma contante di 1265 euro, ritenuta provento dello spaccio, nonché due bilancini e due cellulari utilizzati per l’attività illecita. (segue) (Rer)