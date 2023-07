Roma: 11 persone sorprese a spacciare droga arrestate in 48 ore dai carabinieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, in via Renzo da Ceri angolo via Gabrino, i carabinieri della stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 48enne della Guinea, sorpreso mentre cedeva due dosi di eroina del peso di 1 grammo, in cambio di 30 euro, ad un cittadino italiano, che è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Addosso allo straniero i militari hanno rinvenuto la somma contante di 230 euro.In serata, in via Flavio Stilicone, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 18enne e un 25enne italiani, quest’ultimo già noto. I due sono finiti nelle maglie dei controlli dei militari che li hanno sottoposti a perquisizione. Il 25enne è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 117 grammi di hashish, 1.63 di cocaina e 0,63 di marijuana nonché di 6.665 euro in contanti mentre, il 18enne è stato trovato in possesso di circa 173 grammi di hashish e un bilancino di precisione. (segue) (Rer)