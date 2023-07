Roma: 11 persone sorprese a spacciare droga arrestate in 48 ore dai carabinieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, invece, in via Casilina, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 46enne romano, con precedenti, notato aggirarsi con fare sospetto e trovato in possesso di una busta di cellophane contenente 50 grammi di hashish e una contenente 0,60 di marijuana. In via Giuglioli, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno notato un’auto parcheggiata con due persone sospette a bordo. I due alla vista della pattuglia dei militari sono subito fuggiti ma sono stati raggiunti poco dopo in via Walter Procaccini. I militari hanno arrestato un 27enne peruviano e un 31enne boliviano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di 13 dosi di marijuana, di circa 42 grammi, contenuti all’interno di un borsello occultato sotto il sedile lato guida. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire anche la somma contante di 715 euro al 27enne, e 160 euro nella disponibilità del 31enne. (segue) (Rer)