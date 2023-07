Milano: tenta rapina con una pistola da softair, Carabinieri arrestano 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 22enne romeno, incensurato. I Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 NUE, sono intervenuti in piazzale Segrino, dove un 63enne tunisino, regolare sul territorio nazionale, ha riferito che il giovane, minacciandolo con una pistola da softair priva di tappo rosso, gli aveva intimato di consegnargli il portafoglio. L'uomo è stato fermato dai militari e l'arma è stata sequestrata. L'arrestato è stato poi portato a "San Vittore". (Com)