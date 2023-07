Milano: Carabinieri arrestano 4 persone per furti in zona stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, i Carabinieri hanno scoperto e denunciato per furto con destrezza 4 persone. Tre sono di origini nordafricane e irregolari sul territorio. Un 30enne marocchino é stato inseguito e bloccato dai militari dell’Arma assieme a personale dell’Esercito Italiano, dopo che aveva strappato dal polso lo smartwatch a una donna filippina, dandosi poi alla fuga. Una volta bloccato, il fuggiasco è stato trovato in possesso dell'orologio rubato oltre che di una lama di forbice e di uno smartphone, risultato a sua volta rubato poco prima, con le stesse modalità e nello stesso luogo a una turista argentina. Il marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione, è stato denunciato per furto con destrezza e porto abusivo di arma bianca. Denunciato per furto con destrezza anche un 21enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. In via Pergolesi, dopo aver avvicinato con la scusa di una sigaretta un ragazzo pakistano, regolare sul territorio, gli aveva sfilato dalla tasca lo smartphone, cercando poi di darsi alla fuga. Ostacolato dalla resistenza della vittima, il giovane è stato bloccato in sicurezza dai Carabinieri, che hanno recuperato e restituito alla vittima la refurtiva. I militari dell’Arma, impegnati, nell’ambito degli stessi servizi, in tutta l’area della Stazione Centrale, hanno anche denunciato per furto con destrezza, una 23enne marocchina, senza fissa dimora, incensurata, e un 25enne algerino, anch'egli senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione che, in viale Regina Giovanna all'angolo con corso Buenos Aires, hanno rubato, senza farsi notare, cellulare e portafogli a due giovani turisti canadesi, che, accortisi poco dopo dell’accaduto, hanno chiamato i Carabinieri. I militari sono riusciti a identificare e trovare i due malfattori, che sono stati, quindi, deferiti in stato di libertà. (Com)