Infrastrutture: Ferrante (Mit), da domani treno diretto Napoli-Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani "due grandi metropoli del Sud, Napoli e Bari, saranno collegate da un treno diretto, in attesa dei lavori di completamento dell'Alta velocità". Lo scrive sui social il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti ed esponente di Forza Italia, Tullio Ferrante. L'impegno del governo, ed in particolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per collegare il Paese, migliorare ed efficientare i trasporti, agevolare e velocizzare i movimenti di pendolari e turisti, e' costante e proficuo. Ed i risultati lo dimostrano".(Rin)