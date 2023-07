Ucraina: Zelensky con presidente Polonia in visita a Lutsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo polacco Andrzej Duda hanno partecipato a una funzione in una chiesa nella città di Lutsk, nell'Ucraina occidentale. I due capi di Stato hanno così commemorato l'anniversario del massacro di cittadini polacchi da parte dei nazionalisti ucraini durante la Seconda guerra mondiale. "Insieme onoriamo tutte le vittime innocenti! La memoria ci unisce! Insieme siamo più forti!", ha scritto Zelenski su Twitter. All'inizio di quest'anno, un portavoce del ministero degli Affari esteri polacco aveva affermato che Zelensky “dovrebbe scusarsi e chiedere perdono per gli eventi in Volinia”. I massacri dei polacchi in Volinia e Galizia orientale furono una serie di stragi compiute, dal 1943 al 1945, nella Polonia occupata, a opera dei tedeschi e dell'Esercito insurrezionale ucraino (Upa). La Polonia resta comunque uno dei più fedeli sostenitori dell’Ucraina dall’inizio del conflitto con la Russia. Il quotidiano statunitense “The Wall Street Journal” riferisce oggi che la Polonia ha consegnato all’Ucraina “una dozzina” di elicotteri da combattimento MI-24. Varsavia ha inoltre deciso in queste ore di schierare circa mille militari nell’area orientale del suo territorio a causa del possibile trasferimento di mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner in Bielorussia. "E’ una risposta ai tentativi di destabilizzazione nei pressi del nostro confine", ha scritto oggi su Twitter il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak.(Kiu)