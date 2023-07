Roma: controlli nel centro storico, 3 arresti e sei denunciati in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Gruppo di Roma nelle ultime 48 ore hanno intensificato i servizi di controllo e prevenzione nell’area del centro storico che hanno portato all’arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 6. I 3 arrestati sono un uomo di 46 anni che all’atto del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e condotto a Regina Coeli; un uomo di 56 anni, controllato in strada, da un controllo alla banca dati è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 9 mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio, per cui è stato tradotto presso la casa circondariale di Rebibbia; un uomo di 32 anni arrestato, nei pressi di via Cavour, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente mentre un’altra dose della medesima sostanza stupefacente gli è stata trovata in tasca assieme a 6 pasticche di ecstasy. (segue) (Rer)