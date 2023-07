Roma: controlli nel centro storico, 3 arresti e sei denunciati in 48 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 6 denunciati sono un uomo di 38 anni, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, fermato alla guida di un’auto, privo di patente di guida poiché revocata nel 2020; un uomo di 41 anni riconosciuto da un turista quale autore, del tentato furto del proprio portafogli mentre viaggiava in metropolitana; un uomo di 38 anni trovato in possesso di 7 smartphone e 3 tablet rubati; una donna di 18 anni indicata dalla vittima quale autrice del furto del proprio portafogli mentre viaggiava in metropolitana; un ragazzo di 15 anni trovato in possesso di varie dosi di “hashish”; un uomo di 23 anni già sottoposto ad avviso orale dal 2020, è stato fermato alla guida di un’auto, privo di patente di guida poiché mai conseguita; due titolari di ristoranti, uno per mancanze strutturali e un altro per irregolarità sulla comunicazione di inizio attività. (Rer)