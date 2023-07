Giustizia: Gasparri (FI), atteggiamenti certi Pm fuori confini della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "E anche oggi vale la frase della nota canzone parafrasata. Il disco diceva: 'Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare'. Invece per certi togati vale il detto: 'Stesso giornale, stessa intervistatrice'. Ora tocca a Spataro, che, non essendo più in servizio, si abbandona nei confronti di altre Istituzioni a toni beffardi, al limite dell'insulto, certamente sprezzanti". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che chiarisce: "Spataro, il cui operato e le cui posizioni ben conosciamo fin da quando era in servizio, contesta i tentativi di riforma, avverte la classe politica e il governo, detta le regole del gioco. Infatti i vari Spataro, Nello Rossi, Albamonte, De Lucia pensano di essere non soltanto il potere giudiziario, in funzione o in quiescenza, ma anche il potere legislativo e il potere esecutivo. Sono atteggiamenti fuori dai confini della Costituzione. Che questo libero Parlamento non intende tollerare e non tollererà. È tempo di riforma. È tempo di rapidità e trasparenza per la giustizia. È tempo di separazione delle carriere. Non è più il tempo in cui alla ferrata intervistatrice lo Spataro di turno comunica cosa debba fare il Parlamento". Peraltro, aggiunge, "io ho visto operare da vicino questi soggetti. Anche in sedi istituzionali e parlamentari. (segue) (Com)