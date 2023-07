Vaticano: Papa, chi si crea Dio vendicativo non ne capisce la grandezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico, ha sottolineato: "Dio si rivela liberando e risanando l'uomo, con un amore gratuito che salva – ha detto il Pontefice all'Angelus – Per questo Gesù loda il Padre, perché la sua grandezza consiste nell'amore e non agisce mai al di fuori dell'amore". Tuttavia, ricorda Bergoglio, "questa grandezza nell'amore non è compresa da chi presume di essere grande e si fabbrica un dio a propria immagine: potente, inflessibile, vendicativo. In altre parole, non riesce ad accogliere Dio come Padre chi è pieno di sé, orgoglioso, preoccupato solo dei propri interessi, convinto di non aver bisogno di nessuno". I piccoli, invece, continua il Papa, "sono quelli che, come i bambini, si sentono bisognosi e non autosufficienti, sono aperti a Dio e si lasciano stupire dalle sue opere. Loro sanno leggere i suoi segni, meravigliarsi per i miracoli del suo amore!". (Civ)