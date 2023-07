Vaticano: Papa, bisogna lasciarsi impressionare dai miracoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, rivolgendosi ai fedeli presenti in piazza San Pietro per l'Agelus, sottolinea: "La nostra vita, se ci pensiamo, è piena di miracoli: è piena di gesti d'amore, segni della bontà di Dio – dice il Pontefice – Di fronte ad essi, però, anche il nostro cuore può restare indifferente e diventare abitudinario, curioso ma incapace di stupirsi, di lasciarsi impressionare". Bergoglio si sofferma su questa parola: "Impressionare: è un bel verbo che fa venire in mente la pellicola di un fotografo – spiega Francesco – Ecco l'atteggiamento giusto davanti alle opere di Dio: fotografare nella mente le sue opere, perché si imprimano nel cuore, per poi svilupparle nella vita, attraverso tanti gesti di bene, così che la 'fotografia' di Dio-amore diventi sempre più luminosa in noi e attraverso di noi", conclude il Papa.(Civ)