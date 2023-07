Francia: a Parigi la marcia in ricordo di Adama Traoré, la polizia disperde i manifestanti con la forza – video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Nuovi incidenti si sono verificati ieri a Parigi, in occasione della manifestazione organizzata annualmente dal comitato "Verità per Adama", un giovane d'origine africana morto il 19 luglio del 2016, nel giorno del suo 24mo compleanno, mentre era in stato di fermo all'ingresso di una stazione di polizia. La dimostrazione non era stata autorizzata dalla prefettura e le forze di sicurezza sono così intervenute per disperdere con la forza i circa duemila manifestanti. Alcuni giornalisti sono stati picchiati dagli agenti, come denunciato dai parlamentari d'opposizione presenti: Mathilde Panot, capogruppo de "La Francia indomita" all'Assemblea nazionale, i deputati Eric Coquerel e Louis Boyard, dello stesso partito, e l’ecologista Sandrine Rousseau. Assa Traoré, sorella del giovane Adama, è stata denunciata per adunata sediziosa e suo fratello Youssouf è stato interrogato e denunciato per violenza a pubblico ufficiale.Manifestazioni pacifiche si sono svolte in altre città della Francia, in particolare Lille, Saint-Nazaire, Strasburgo e Marsiglia.Fermato dalla polizia insieme a suo fratello maggiore Bangui il 19 luglio del 2016, Adama Traoré cercò di fuggire tre volte prima di essere bloccato a terra dai poliziotti. La causa della morte è controversa, ma secondo l'autopsia eseguita per conto della famiglia, il giovane sarebbe morto per asfissia. Adama era stato precedentemente condannato per vari reati - tra i quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, spaccio di droga e furto - ed era stato imprigionato due volte. Era stato scarcerato nel maggio 2016, due mesi prima della sua morte. In carcere aveva ripetutamente violentato il suo compagno di cella, poi risarcito dallo Stato per i soprusi subiti. (Res)