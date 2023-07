Cina-Isole Salomone: premier Sogavare a Pechino da oggi al 16 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro delle Isole Salomone, Manasseh Sogavare, è da oggi e fino al 16 luglio in visita in Cina su invito dell'omologo, Li Qiang. A causa della loro posizione strategica, le Isole Salomone sono finite in prima linea nella competizione tra Cina e Stati Uniti per la supremazia nell'Oceano Pacifico. Honiara ha allacciato rapporti ufficiali con Pechino nel 2019, dopo il disconoscimento diplomatico di Taiwan. Lo scorso aprile i due governi hanno stipulato un controverso accordo di sicurezza, che dà a Pechino la facoltà di utilizzare l'arcipelago come "base di rifornimento per future spedizioni" e a Honiara la possibilità di richiedere l'invio delle forze armate cinesi per ragioni di ordine pubblico. L'accordo, stando al premier Sogavare, non prevede la costruzione di basi militari cinesi sull'arcipelago, possibilità che Australia, Regno Unito e Stati Uniti continuano tuttavia a ritenere molto probabile. (Cip)