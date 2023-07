Israele: circa 150 mila manifestanti a Tel Aviv contro la riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 150 mila persone hanno manifestato a Tel Aviv contro i piani del governo guidato da Benjamin Netanyahu di approvare domani, 10 luglio, in prima lettura il disegno di legge che limita i poteri della Corte suprema rispetto ai pareri sull’attività del governo. In particolare, il decreto legge abolirebbe, se approvato in via definitiva, il principio di ragionevolezza riservato alla Corte suprema per interpretare le leggi fondamentali dello Stato di Israele, che non ha una Costituzione scritta. Di fatto, l’abolizione del principio di ragionevolezza vieterebbe alla Corte suprema di intervenire qualora il governo agisca contro le leggi fondamentali. Le proteste hanno interessato anche altre città di Israele. Una nuova protesta del movimento israeliano contro la riforma giudiziaria è prevista martedì, 11 luglio. Nel caso in cui il governo dovesse procedere con l'approvazione di leggi che modificano il sistema giudiziario, anche il settore sanitario sciopererà garantendo soltanto i servizi essenziali. (segue) (Res)