Israele: circa 150 mila manifestanti a Tel Aviv contro la riforma della giustizia (2)

- Diverse migliaia di riservisti si sono radunati sabato sera davanti alla casa del ministro della Difesa, Yoav Gallant, ad Amikam, nel nord di Israele, per manifestare contro la riforma giudiziaria. Il gruppo di protesta anti-revisione Brothers in Arms ha dichiarato che "capi di stato maggiore e generali delle forze di difesa, comandanti del Mossad, Shin Bet e comandanti della polizia" hanno partecipato alla manifestazione notturna. “Insieme riponiamo le nostre speranze nel ministro della Difesa, che ha già dimostrato che non permetterà che si danneggi la sicurezza di Israele e che la nazione venga dilaniata”, ha aggiunto il gruppo di protesta. (segue) (Res)