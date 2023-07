Israele: circa 150 mila manifestanti a Tel Aviv contro la riforma della giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di marzo scorso, Gallant aveva chiesto una pausa alla revisione giudiziaria, citando un "pericolo tangibile" per la sicurezza dello Stato, poiché centinaia di riservisti militari avevano minacciato di smettere di presentarsi in servizio, per protestare contro la controversa legge. Gallant, esponente del Likud, è stato il primo membro del governo a chiedere pubblicamente di interrompere la revisione e il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva risposto annunciando la sua decisione di licenziarlo il giorno successivo. Quell'annuncio aveva portato a proteste spontanee di un'intensità e una portata mai viste durante i primi tre mesi di manifestazioni, che apparentemente hanno portato alla decisione del premier di ascoltare l'appello di Gallant il giorno successivo e tenere colloqui con l'opposizione volti a raggiungere un compromesso per la riforma giudiziaria. L'annuncio del licenziamento di Gallant aveva provocato un'ondata di proteste, culminate il 27 marzo con uno sciopero generale. (Res)