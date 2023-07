Roma: violenza di genere, 99 ammonimenti in sei mesi notificati dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 99 gli ammonimenti e 9 le proposte di sorveglianze speciali accolte dal Tribunale Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione emessi dalla questura di Roma in sei mesi. L'attività di contrasto alla violenza di genere non trova sosta e l'ultimo provvedimento è stato adottato nei confronti di un ragazzo che continuava a molestare, anche sul luogo di lavoro, la ex fidanzata. Per questo si era reso necessario l'intervento delle autoradio del Distretto Casilino e del commissariato Porta Maggiore. La donna, ancora spaventata ed impaurita, si è confidata con gli operatori della Polizia di Stato rivelando loro il comportamento aggressivo e violento dell'uomo nei suoi confronti. Lo stesso aveva inscenato scatti di gelosia anche durante l'orario di lavoro, molestandola e minacciandola verbalmente, coinvolgendo anche gli stessi colleghi della donna. (segue) (Com)