Roma: violenza di genere, 99 ammonimenti in sei mesi notificati dalla polizia (3)

- Lo stesso costituisce un modello d'azione innovativo ed efficace, che amplia l'efficacia dello strumento di natura amministrativa dell'Ammonimento del Questore, in quanto offre all'ammonito un ciclo di colloqui per poter riflettere e ricostruire, sul piano emotivo e cognitivo, le vicende che lo hanno portato a porre in essere le condotte violente e quindi mira a favorire la consapevolezza del disvalore sociale, della lesività dei comportamenti prevaricatori, cercando di prevenirne la reiterazione. Infine nel primo semestre 2023 il Questore di Roma, a seguito dell'istruttoria della Divisione Anticrimine, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione la Sorveglianza Speciale, nei confronti di 9 uomini già denunciati per fatti gravi riconducibili ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il Tribunale, accogliendo le proposte formulate dal Questore, ha ritenuto fondato ed attuale il pericolo di recidiva dei proposti. (segue) (Com)