Roma: violenza di genere, 99 ammonimenti in sei mesi notificati dalla polizia (4)

- L'emissione della misura di prevenzione consente una costante e mirata azione di controllo dei soggetti maltrattanti ai quali il Tribunale ha imposto le prescrizioni che vietano di avvicinarsi alla vittima ad una distanza inferiore ai 500 metri, di avvicinarsi alla abitazione ed ai luoghi normalmente frequentati dalla stessa e di contattarla in qualsiasi modo, anche per via telematica. Infine i provvedimenti impongono al sorvegliato di non rincasare la sera più tardi delle 21.30 e di non uscire la mattina prima delle ore 6.30. (Com)