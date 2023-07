Uzbekistan: affluenza al 36 per cento alle 11, commissione elettorale dichiara voto valido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata di circa il 36 per cento l’affluenza alle elezioni presidenziali in Uzbekistan alle ore 11, dato che consente alla Commissione elettorale centrale di dichiarare raggiunto il quorum necessario a validare il voto, pari al 33 per cento. Lo ha annunciato nel corso di un incontro con la stampa a Tashkent il vice presidente della Commissione elettorale, Kuchkarov Baxrom, precisando che a tre ore dall’apertura dei seggi si sono recati a votare 6.46 milioni di uzbechi su 19,4 milioni di aventi diritto. L’affluenza più alta arriva dalla regione di Andijan, nella Valle di Fergana, con il 39,37 per cento, mentre il dato più basso è quello della città di Tashkent (26,27 per cento). Nella provincia del Jizzakh, di cui è originario il presidente uscente Shavkat Mirziyoyev, ha già votato il 39,37 per cento degli aventi diritto, in quella di Navoiy il 38,5 per cento, a Sirdaryo il 38,2 per cento. Nel Karakalpakstan, teatro di disordini lo scorso anno, si è recato alle urne il 32,51 per cento dei cittadini. Le province di Bukhara e di Samarcanda registrano, finora, un’affluenza del 33,58 e del 33,22 per cento. (segue) (Res)