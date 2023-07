Siria: il ministero dell'Informazione cancella accreditamento giornalisti "Bbc"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Informazione della Siria ha annullato l'accreditamento di due giornalisti locali che lavorano per l'emittente britannica "Bbc", accusandola di copertura “falsa” e “politicizzata”. Lo riferisce una nota del dicastero siriano, secondo cui gli accreditamenti di un corrispondente non identificato e di un cameraman erano stati revocati a seguito di "informazioni e rapporti soggettivi e falsi" sulla Siria. Da parte sua, la "Bbc" ha fatto sapere che "continuerà a fornire notizie e informazioni imparziali al nostro pubblico in tutto il mondo di lingua araba". (Lib)