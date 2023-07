Maltempo: giovani Coldiretti donano mezzo milioni di api per Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nubifragi hanno anche spazzato via i fiori rimasti peraltro, in molti casi, senza nettare per via dell’eccesso di pioggia, e quindi le molte api sono morte letteralmente di fame. Con l’alluvione – sottolinea la Coldiretti - è venuto anche a mancare il prezioso lavoro di impollinazione delle api con la perdita di un numero elevato di famiglie che erano presenti nei 45mila alveari censiti in Romagna. Tre colture alimentari su quattro – spiega la Coldiretti – dipendono in una certa misura per resa e qualità dall’impollinazione dalle api, tra cui le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri ed i meloni. Si tratta – conclude la Coldiretti - di un danno enorme per le imprese ma anche per la biodiversità ed il gesto di solidarietà è importante per contribuire alla ripresa dell’attività produttiva per gli apicoltori ahe hanno ricevuto i nuclei, ma è anche un incoraggiamento ribadendo la volontà degli agricoltori della Romagna di lottare per tornare più forti di prima. (Rin)