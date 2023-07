Governo: Conte, avanti con mozione sfiducia Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle andrà avanti con la mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Lo ha assicurato il presidente, Giuseppe Conte, in un’intervista a il “Quotidiano nazionale”. Lo stesso ricorda poi che “ne abbiamo depositata una anche alla Camera, dove la ministra ha deciso di non presentarsi. Non vogliamo portare il procedimento giudiziario in Parlamento, ma non possiamo tacere che alla luce dell’informativa resa dalla ministra e delle successive testimonianze di ex lavoratori delle aziende indagate la gravità delle accuse risulta confermata con l’aggiunta di ulteriori incongruenze". Secondo Conte "la violazione dei più elementari principi di etica pubblica è inconfutabile. Mi auguro che Meloni si mostri coerente con quanto diceva dall’opposizione, quando invocava le dimissioni dei ministri di altri governi per tutelare la credibilità delle istituzioni". (Rin)