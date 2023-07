Ucraina: Kiev ammette la responsabilità all’attacco al ponte di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Kiev ha riconosciuto la responsabilità dell’Ucraina nell'attacco al ponte di Crimea, avvenuto 8 ottobre 2022. In un messaggio su Telegram, la vice ministra della Difesa, Hanna Malyar, ha inserito l’attacco nella lista delle “azioni più importanti” effettuate dalle forze armate ucraine durante i 500 giorni di guerra. “(Sono passati) 273 giorni da quando è stato realizzato il primo attacco al ponte di Crimea per interrompere la logistica dei russi”, ha scritto la vice ministra. L’8 ottobre del 2022 un camion imbottito d’esplosivo aveva attraversato il ponte di Kerch, danneggiandolo gravemente. Nella giornata di ieri, 500mo giorno dallo scoppio della guerra, sono anche tornati in Ucraina 5 alti ufficiali del battaglione Azov, rilasciati dalla Turchia in occasione della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (segue) (Kiu)