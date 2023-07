Ucraina: Kiev ammette la responsabilità all’attacco al ponte di Crimea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei 5 comandanti rilasciati, Denys Prokopenko, ha dichiarato ieri sera, al suo ritorno in Ucraina, che “tutti vogliono ripartire per il fronte”. La Turchia teneva i 5 prigionieri nel suo territorio sulla base di un accordo per lo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “ha violato gli accordi”, mentre Zelensky ha commentato il rilascio precisando su Telegram che "i nostri eroi" stavano tornando a casa. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato infine che la posizione di Ankara sulla guerra Russia-Ucraina è "giusta ed equilibrata". “Pur rafforzando i nostri legami con l'Ucraina, non abbiamo permesso che i nostri rapporti con la Federazione Russa si deteriorassero", ha detto Erdogan annunciando un possibile incontro con il presidente russo Vladimir Putin ad agosto. (Kiu)