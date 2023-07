Tunisia: presidente Saied, menzogne dei "circoli coloniali" su trattamento migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia "i migranti ricevono un trattamento umano, derivante dai nostri valori, contrariamente a quanto promuovono i circoli coloniali e i loro agenti disattenti". Lo ha detto il presidente della Tunisia, Kais Saied, in occasione del colloquio con la premier, Najla Bouden, incentrato sul tema dell'immigrazione irregolare, secondo una nota stampa della presidenza. "Le forze di sicurezza tunisine hanno protetto coloro che sono venuti in Tunisia e volevano stabilirvisi, contrariamente a quanto si vocifera", ha proseguito. Nel suo colloquio con Bouden, Saied ha aggiunto che "la Tunisia non è un appartamento ammobiliato in vendita o in affitto, e che gli immigrati, che di fatto sono sfollati, hanno scelto la Tunisia come destinazione perché è una rotta spianata per loro da reti criminali". (segue) (Tut)