Tunisia: presidente Saied, menzogne dei "circoli coloniali" su trattamento migranti (2)

- La Tunisia dovrebbe fermare le "espulsioni di massa" e consentire agli aiuti umanitari urgenti di raggiungere i migranti subsahariani che sono stati espulsi e si trovano attualmente in una zona pericolosa al confine tunisino-libico, nel mezzo di una crisi migratoria senza precedenti che affligge il Paese. Lo ha affermato lo scorso 7 luglio, l'organizzazione Human Rights Watch. Per diversi giorni, la scorsa settimana, Sfax è stata teatro di disordini tra migranti e residenti, durante i quali un cittadino tunisino era rimasto ucciso. I residenti lamentano comportamenti inappropriati da parte dei migranti, mentre questi ultimi sostengono di essere soggetti a maltrattamenti a sfondo razziale. Human Rights Watch ha affermato che le persone espulse provenivano da diversi Paesi africani, in particolare Costa d'Avorio, Camerun, Mali, Guinea, Ciad, Sudan e Senegal, e tra loro c’erano 29 bambini e tre donne incinte. "Non solo è inconcepibile maltrattare le persone e abbandonarle nel deserto, ma le espulsioni di massa violano il diritto internazionale", ha affermato Lauren Seibert, ricercatrice in materia di diritti dei rifugiati e dei migranti presso la Human Rights Watch. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, da parte sua, ha dichiarato che, nonostante le difficoltà nell'accedere all'area, è stata in grado di fornire assistenza medica di emergenza ad alcuni migranti. Infatti, diversi video mostrano alcune famiglie che forniscono ai migranti cibo e acqua. Vale la pena ricordare che negli ultimi mesi, migliaia di migranti subsahariani si erano riversati a Sfax, con l'obiettivo di partire per l'Europa su barconi gestiti dai trafficanti. (Tut)