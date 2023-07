Banche: Calenda, su mutui muoversi con moratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sui mutui bisogna muoversi con la moratoria. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "E sì, capisco chi dice 'ma allora io che ho scelto il tasso fisso?' o 'ci dovevano pensare prima', ma qui non si tratta di mettere soldi pubblici ma di attivare un percorso con l’Abi per allungare le scadenze per le famiglie a basso reddito". (Rin)