Roma: sequestrato dalla trans, cliente si lancia dal balcone e si frattura i calcagni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari hanno tentato di ricostruire la dinamica dei fatti che, per molti aspetti, deve essere ancora chiarita. Sembrerebbe che, la prostituta, un cittadino brasiliano di 36 anni, dopo aver accolto il cliente in casa, avrebbe chiuso a chiave la porta minacciandolo di pestarlo se non gli avesse dato 150 euro. Dopo una furibonda lite, e capendo che nello scontro fisico avrebbe avuto la peggio, il cliente ha preferito lanciarsi dal balcone, al primo piano dell’appartamento, finendo per fratturarsi i talloni e per essere scambiato per un aspirante suicida. I carabinieri della Radiomobile, quindi, hanno arrestato la trans per sequestro di persona a scopo di estorsione. (Rer)